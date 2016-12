Governo, Squinzi: nessuna riforma incisiva

foto LaPresse 19:02 - Dura presa di posizione di Giorgio Squinzi nei confronti del governo Monti. "Non ci sono provvedimenti incisivi per la ripartenza, in particolare per ricerca, innovazione e infrastrutture" ha detto infatti il presidente di Confindustria, che, sulla riforma del lavoro, ha inoltre chiesto tempi rapidi. "Abbiamo appreso la disponibilità del ministro Elsa Fornero a rivedere parte della riforma. Ma deve essere fatta in massimo 30-40 giorni". - Dura presa di posizione di Giorgio Squinzi nei confronti del governo Monti. "Non ci sono provvedimenti incisivi per la ripartenza, in particolare per ricerca, innovazione e infrastrutture" ha detto infatti il presidente di Confindustria, che, sulla riforma del lavoro, ha inoltre chiesto tempi rapidi. "Abbiamo appreso la disponibilità del ministro Elsa Fornero a rivedere parte della riforma. Ma deve essere fatta in massimo 30-40 giorni".

"Ci fa piacere che il ministro sia disponibile a rivedere parte degli accordi sulla riforma del lavoro. Vediamo come si realizzerà questa disponibilità. Mi raccomando i tempi rapidi", ha ribadito.



"Il governo - ha detto Squinzi a margine dell'assemblea degli industriali di Verbania - ha iniziato a operare bene per ridurre lo spread che comunque resta ancora alto". Il presidente di Confindustria ha invitato poi l'esecutivo "a completare provvedimenti adeguati come la spending review, la legge di stabilità, la semplificazione e la minirevisione del titolo V". "Il tempo è poco fra tre mesi il governo ha esaurito il suo compito. Portare a compimento i provvedimenti varati sarebbe già un discreto segnale", ha sottolineato.



"Bene la riduzione Irpef per le famiglie, non per le imprese"

"Ci sono segnali positivo, altri meno. La riduzione dell'Irpef, per esempio, è un fatto positivo, va bene per le famiglie ma non per le imprese", ha affermato il presidente di Confindustria. "Quando siamo stati ricevuti dal governo - ha aggiunto - il provvedimento c'era stato presentato in modo diverso. Stiamo valutando il testo presentato in queste ore con le tabelle".