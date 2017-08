Arezzo, muratore costretto a lavorare in cantiere a 66 anni

Un'Italia sempre più divisa sul discorso dei vitalizi e delle pensioni. E' il quadro presentato mercoledì 26 luglio nell'appuntamento quotidiano con "Dalla vostra parte" che mostra come, mentre in Parlamento si discute per abolire i privilegi dei politici, c'è chi ancora a 66 anni si ritrova a lavorare in cantiere, aspettando di raggiungere la pensione.