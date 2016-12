11:00 - "In un centrodestra che non voglia abolire l'euro e uscire dall'Europa e da Schengen, mi ritrovo eccome. Ma la scelta della leadership deve avvenire da parte della gente, con le primarie. Non può esserci un sorteggio, né il lancio della monetina, né può scegliere uno solo per tutti gli altri". Lo dice il leader Ncd, Angelino Alfano, aggiungendo inoltre come vada "fatto un programma che contenga cose di centrodestra".