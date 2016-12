Alfano: Cgil contro chi crea lavoro

12:05 - "La Cgil protesta contro una riforma fatta per creare più lavoro. Protesta per difendere il passato". Nel giorno della manifestazione a Roma contro il governo, il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, critica il sindacato e difende l'esecutivo: "Camusso badi a chi è disoccupato, cammini con noi per dare un lavoro a chi non ne ha. Noi vogliamo costruire il futuro per i nostri giovani", dichiara il leader del Nuovo Centrodestra.