12:43 - E' una sfida in piena regola quella lanciata dal giornalista Gad Lerner a Flavio Tosi, sindaco di Verona. Dal suo blog, Lerner annuncia di voler partecipare al 25 aprile nella città scaligera, assieme alla rete della associazioni pacifiste. E chiede a tutti i partecipanti di disobbedire all'ordinanza del sindaco, che punisce con una multa fino a 500 euro chi porta cibo ai senza fissa dimora nel centro cittadino.

"Ma oggi abbiamo tutti un motivo in più per celebrare a Verona il 25 aprile, anniversario della Liberazione", scrive Lerner, che continua: "L’ordinanza del sindaco leghista Flavio Tosi che punisce con una multa fino a 500 euro chi si macchia della colpa di portare cibo ai senza fissa dimora nel centro cittadino - trattandoli come molesti alla stregua dei piccioni - è un’offesa al significato civile del 25 aprile. Arriveremo in migliaia all’Arena. In migliaia possiamo e dobbiamo disobbedire".