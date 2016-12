Salva Roma, via libera della Camera Caos in Aula sul numero legale

22:37 - L'Aula della Camera ha dato il via libera al decreto legge Salva Roma ter. Il provvedimento, che passa al Senato, è stato approvato con 279 voti a favore, un contrario e un astenuto. Dopo la votazione i deputati del Pd hanno applaudito e hanno urlato in coro "buffoni, buffoni" ai deputati del M5S che rientravano in Aula.

In serata la seduta era stata sospesa e la prima votazione slittata a causa della mancanza del numero legale provocata dall'assenza di 104 deputati della maggioranza. In particolare, 62 su 293 erano gli assenti del Pd, 16 su 28 quelli di Ncd, 18 su 27 quelli di Scelta civica e 8 su 9 quelli di PI. Erano assenti anche 53 su 68 deputati di Fi.



Anche nella seconda votazione finale sul dl salva Roma i deputati dell'opposizione non sono entrati in Aula. Accuse dei grillini contro i deputati di Sel: "Ancora una volta prendiamo atto di chi è la vera opposizione. Il numero legale nella seconda votazione finale si è tenuto grazie a Sel. Siete ipocriti in questo Parlamento", ha detto Giuseppe D'Ambrosio del M5S.