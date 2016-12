6 aprile 2014 Riforme, Boschi: "Anche se Forza Italia si sfila abbiamo lo stesso i numeri" "Ci sono dissidi nel partito di Berlusconi, ma scommetto sulla tenuta dell'accordo", dice il ministro. "Non c'è un piano B per le riforme, non si vota a ottobre". La replica di Toti: "I problemi sono nel Pd" Tweet google 0 Invia ad un amico

19:07 - "Se Forza Italia dovesse sfilarsi dall'accordo" sulle riforme costituzionali "i numeri per andare avanti ci sarebbero comunque". Lo ha detto il ministro Maria Elena Boschi. "Mi auguro ovviamente che continui a contribuire. Se non dovesse succedere la maggioranza ha comunque i numeri per approvare la riforma", ha aggiunto. "Scommetto sulla tenuta dell'accordo e anche le parole di Berlusconi vanno in questa direzione".

"Probabilmente ci sono dei contrasti interni a Forza italia che sicuramente risolveranno", ribadisce il ministro per le Riforme a L'intervista, su Skytg24.



"Le preoccupazioni di Grasso non sono fondate perché calcoli alla mano Pd, Ncd, Sc, PI e autonomie sono in grado di approvare la riforma" costituzionale del Senato, anche senza Forza Italia, sottolinea.



"Non c'è un piano B per le riforme, non si vota a ottobre" - C'è l'ipotesi di tornare al voto a ottobre se le riforme fallissero? "Assolutamente no. Stiamo lavorando seriamente, siamo persone molto determinate, a partire dal premier, e non ci facciamo certo scoraggiare da chi cerca di metterci il bastone tra le ruote. Non pensiamo a un piano B in caso di fallimento", dice Maria Elena Boschi.



Toti a Boschi: "I problemi li ha il Pd non Forza Italia" - "Sommessamente vorrei far notare al Ministro Boschi che i problemi sulle riforme ce li ha il Pd non Forza Italia. Se ne è accorta?". E' quanto scrive su Twitter Giovanni Toti, consigliere politico di Forza Italia.