Renzi su Twitter: "Proverò a ridurre le tasse, come ho fatto da sindaco"

12:23 - "Non annunci spot, ma visione alta e concretezza da sindaci". Lo scrive il premier Matteo Renzi in un tweet. "Oggi con Graziano Delrio sui dossier - scrive Renzi - metodo, metodo, metodo". Il tweet si conclude con un "#buonadomenica". "Nella mia esperienza di amministratore le tasse le ho sempre ridotte (provincia: Ipt; comune: Irpef). Niente promesse, ma ci proveremo", aggiunge

"Quella della burocrazia è la madre di tutte le battaglie. Significa cambiare mentalità, tutti", scrive il premier su Twitter, in risposta a un utente che lo avverte che dovrà "scontrarsi con la burocrazia ingessata nel passato". E gli chiede: "Combatti per noi".



Poi torna sulla possibilità di ridurre le tasse: "Nella mia esperienza di amministratore le tasse le ho sempre ridotte. Niente promesse, ma ci proveremo", risponde sempre su Twitter a chi gli domanda se si comporterà "come gli altri" e "ci riempirà di tasse.



Il lavoro preparato da Nicola Gratteri e dal suo team sulla giustizia "è uno dei dossier più interessanti. E' sul tavolo", aggiunge poi Renzi.



Italia terra di opportunità e innovazione "Credo che su questo tema resterai sorpreso", scrive Renzi a un utente che gli fa notare che manca "l'indispensabile attenzione ai temi dell'economia digitale" e invoca un "governo 2.0". "Questa è la responsabilita' che sento più forte: l'Italia come terra di opportunità e non di rendita", twitta a chi gli chiede di non deludere "i ragazzi cui ha dato una speranza".



Stop ai decreti omnibus - "Non so se è il primo" punto del programma di governo. "Ma certo sì". Così il premier risponde su Twitter a chi gli domanda se per prima cosa metterà uno stop ai decreti omnibus e garantirà un enforcement rapido delle decisioni. "Poi tutto si tiene - sottolinea Renzi - regolamenti parlamentari, riforme costituzionali, trasparenza"



Elettori vicini -"Mi piace. Chi ci ha sempre aiutato, oggi vive questa sfida come una sfida anche personale. Bello! Grazie", scrive ancora il premier in risposta a un'utente, Giuliana, che dice di averlo sempre sostenuto e di sentire perciò adesso lei stessa "una grande responsabilità".



E non mancano le battute - "Ok molto impegno - scrive Vittorio a Renzi e Delrio - ma ricordate che in 2 avete 2 mogli e 12 figli! Pensate anche a loro". "Vero. Ottima riflessione - risponde il presidente del Consiglio - Aggiungo che Graziano in questo campo ha maggioranza e quorum anche da solo", dal momento che ha nove figli. "Mi fermo qui. Altrimenti passo la domenica su Twitter anziche' sui dossier - conclude poi Renzi - Ma in settimana, dopo la fiducia, riprendiamo il #matteorisponde", l'appuntamento per dare risposte agli utenti del social network, inaugurato durante le primarie per la segreteria del Pd.