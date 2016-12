8 settembre 2014 Renzi, al Premier scappa un selfie sbagliato e lui lo rimuove subito da Twitter Un primissimo piano non proprio riuscito circola per pochi minuti in Rete per poi essere subito cancellato Tweet google 0 Invia ad un amico

08:07 - Le doti da twittatore compulsivo del premier Matteo Renzi sono già note. Ieri sera l'ex sindaco di Firenze è stato così veloce nella condivisione social da non avere tempo nemmeno per controllare cosa stava condividendo. Ha infatti pubblicato un selfie che non gli rendeva proprio giustizia. Alcuni utenti hanno fatto in tempo a fare un veloce screen-shot e a conservare il buffo scatto che è scomparso quasi subito.