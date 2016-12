Politica, morto Giorgio Stracquadanio

23:40 - Giorgio Stracquadanio, ex deputato del Popolo della libertà, è morto a Milano. Nato nel capoluogo lombardo 54 anni fa, nel 2012 era passato a Scelta civica. Era malato di cancro al polmone. Editorialista del quotidiano Il Tempo e di Libero, ha ricoperto al Senato le cariche di segretario della Commissione Bilancio, membro della Giunta per le Elezioni e del Comitato Parlamentare per i procedimenti d'accusa.

Stracquadanio si è distinto per il grande attivismo politico e opinionistico, spesso presente nei talk show, che più di una volta lo ha portato anche a essere oggetto di polemiche. Già deputato e senatore per Forza Italia e Pdl, nonostante fosse considerato un "fedelissimo" di Berlusconi, nel luglio del 2012 prese le distanze dal leader di FI e aderì al movimento fondato da Monti.



L'omaggio degli amici - Renato Brunetta, presidente dei deputati di Forza Italia, esprime "grande dolore per la scomparsa dell'amico Giorgio Stracquadanio". Brunetta lo ricorda come "politico appassionato e uomo dalla rara intelligenza e sensibilità".



Il cordoglio di Forza Italia - "La notizia della morte dell'amico Giorgio Stracquadanio coglie tutti noi di Forza Italia impreparati e sconvolti", afferma una nota del partito di Silvio Berlusconi. "Se anche in quest'ultimo periodo le strade politiche - prosegue la nota - ci hanno visti lontani, tutti ricordiamo lo straordinario entusiasmo, la grande preparazione e la passione che ha sempre animato Giorgio, persona che proprio per il suo carattere si è sempre fatta amare e che adesso piangiamo. Forza Italia esprime un sentito cordoglio alla moglie e a tutti i suoi familiari".