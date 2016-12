7 aprile 2014 M5s Lecce contro l'assessore Pd Minervini. Assenteista? No, malato di cancro Grillini pugliesi contro i consiglieri regionali assenteisti ma se la prendono anche con chi si sottopone la chemioterapia. Inevitabili le scuse. Tweet google 0 Invia ad un amico

17:04 - Stavolta a cinque stelle è solo lo scivolone che i grillini di Lecce hanno compiuto sulla propria pagina Facebook prendendo di mira l'assessore regionale alle Politiche Giovanili, Trasparenza e Legalità , Guglielmo Minervini. Accusato di essere assenteista cronico. La malattia che affligge il politico pugliese 53enne è invece, un cancro. "Non ne eravamo a conoscenza e ci scusiamo" scrivono dopo le polemiche i M5S di Lecce.

Proprio per sottoporsi alle ripetute sedute di chemioterapia Minervini non ha potuto partecipare ai lavori della giunta. "Manca una volta su cinque e prende il cento per cento dello stipendio" questo l'allarme lanciato dai duri e puri del Movimento 5 Stelle con tanto di fotosegnaletica in stile "Chi l'ha visto?".



Pronta la risposta del segretario del Pd pugliese, Michele Emiliano: "Il Movimento 5 stelle si scusi pubblicamente con l'assessore regionale Guglielmo Minervini per l'ingiusta accusa di assenteismo che gli hanno rivolto. Si tratta di una persona - sottolinea Emiliano- che nonostante la grave malattia e le complesse cure che purtroppo richiede, ha continuato la propria attività lavorativa senza risparmiarsi. Il Pd pugliese dunque abbraccia Guglielmo sostenendolo in questo momento di imbarbarimento della lotta politica".



Il diretto interessato ha affidato a Facebook il proprio sobrio commento: "Silenzio. Oggi solo silenzio. E un pensiero. E' molto più volgare l'insensibilità che il linguaggio. Questo degrada la politica molto più di quanto possa offendere una persona. Grazie per l'affetto e la stima". Poi, un post scriptum: "Per piacere non replicate con l'insulto. E' questa la trappola: stimolare il basso ventre. Invece, lo stile è la forma dei migliori pensieri".

Le scuse dei grillini leccesi - ''Auguriamo a Minervini una totale e pronta guarigione. La nostra solidarietà e la vicinanza umana e morale per chi combatte una malattia (di cui non eravamo a conoscenza) dalla quale troppi sono affetti in Puglia, sono indiscusse. Pur porgendo le nostre scuse all'assessore, non possiamo esimerci dal valutare come bassa e mediocre la strumentalizzazione della notizia ad opera del Presidente Vendola''. Scrivono in una nota gli attivisti del Movimento Cinque Stelle di Lecce.