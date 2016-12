L. elettorale, 318 gli emendamenti Letta: "Se va in porto io il più felice"

18:48 - Sono 318 gli emendamenti alla legge elettorale presentati in commissione Affari costituzionali. Lo ha riferito il presidente della Commissione e relatore, Francesco Paolo Sisto. Una sessantina sono stati posti dal Movimento 5 Stelle: trenta per modificare la parte dell'Italicum che disciplina il sistema di voto per la Camera, trenta sul sistema di voto per il Senato. Trentacinque sono del Pd, venti di Fi e undici del Ncd.

Il premier ottimista sulla riforma. "Sono fiducioso che l'iniziativa dei principali partiti sulla legge elettorale e sulla fine della zavorra del bicameralismo perfetto, in particolare del mio, possa arrivare a risultato positivo che rafforza il governo. Se c'è accordo il più felice sono io". Lo ha detto il premier dopo l'incontro con il premier spagnolo Mariano Rajoy.