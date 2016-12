Grillo accetta la proposta di Renzi: mercoledì l'incontro sulle riforme

21:24 - L'incontro tra la delegazione del M5s e il premier Renzi ci sarà. Lo confermano i grillini che hanno accettato la proposta del presidente del Consiglio: saliranno a Palazzo Chigi mercoledì. "Non c'è alcuna preclusione da parte del Movimento 5 Stelle ad affrontare anche un tavolo di trattative sulle riforme costituzionali. Vogliamo lavorarci in modo rapido e responsabile, senza ritardare il processo", aveva scritto Grillo sul suo blog.

L'ok all'incontro è arrivato al termine di una giornata di botta e risposta a distanza tra Grillo e Renzi. Il comico aveva aperto anche sulla riforma del Senato: "Possiamo dare un contributo fondamentale". "Proprio in queste ore c’è stata un'improvvisa accelerazione da parte del Pd, che ha definito blindato l’accordo con Berlusconi sulle riforme lo stesso giorno in cui Berlusconi affermava che non c’è l’accordo sulla riforma del Senato, rilanciando addirittura il presidenzialismo".



"Il Movimento 5 Stelle ha offerto la disponibilità a sedersi a un tavolo di trattative ad un governo che ha sempre detto di non avere altra scelta che Berlusconi - aveva scritto il leader del Movimento -. Dal momento che le riforme di legge elettorale e Senato sono ancora ferme al palo, non si usi il pretesto della tempistica per non rispondere alla nostra proposta". In chiusura, l'appello a Renzi: "Il voto di preferenza, il taglio ai costi della politica e il dimezzamento del numero dei parlamentari sono solo alcuni dei punti che mettiamo sul tavolo ignorati finora. Renzi, ci stai o no?".



Renzi: vediamoci mercoledì - "C'è molto da fare e non c'è tempo da perdere". Così il premier Matteo Renzi aveva replicato in una lettera al Movimento 5 Stelle. "Vi propongodi vederci mercoledì in un orario da concordare insieme. Vi chiedo soltanto di conoscere meglio l'interlocutore della vostra richiesta di dialogo". "Ci sono molto cose che continuano a vederci su fronti contrapposti, ma" è "importante che le forze politiche più rappresentative provino a scrivere insieme le regole del gioco", replicava Renzi al M5S."Nessuno ha la verità in tasca, tutti possono dare una mano. E lavoro con determinazione per arrivare insieme a questo obiettivo comune".



Di Maio a capo della delegazione grillina - La risposta ufficiale del M5S alla lettera di Matteo Renzi arriverà nei prossimi giorni, ma la delegazione pentastellata ha già dato l'ok per incontrare il premier mercoledì a Palazzo Chigi. Della delegazione faranno parte, come già previsto, i capigruppo di Camera e Senato, il vicepresidente di Montecitorio Luigi Di Maio e l'estensore della proposta di legge elettorale cinquestelle Danilo Toninelli.