Berlusconi: "Delusi dalle riforme Ma non diciamo no per coerenza"

15:49 - "Come possiamo noi, persone responsabili e coerenti con il nostro passato, dire di no a riforme costituzionali che volevamo fare noi?" Lo ha affermato a Sirmione Silvio Berlusconi, parlando dell'impegno sulle riforme costituzionali davanti ai giovani di Forza Italia, alla scuola di formazione politica del partito. "Detto questo - ha aggiunto -, noi non siamo soddisfatti dei risultati finora raggiunti".

Giustizia, "si sanino tutti i vizi" - Intervenendo sulla riforma della giustizia, poi, ha detto: "Spero di cuore che almeno sani tutti i vizi e renda ogni cittadino certo dei propri diritti e delle propria libertà". E ha aggiunto che la corte di giustizia europea "presto annullerà" la sentenza Mediaset. "Io - ha precisato - oggi non sono completamente libero".



"Dobbiamo saper vendere meglio il nostro martire che abbiamo in casa - ha continuato, parlando di se stesso -. Me ne hanno fatte così tante che se non fossi quello che ho dimostrato di essere sarei stato distrutto dieci volte. Mi hanno colpito nella serenità, nel mio tempo, nel mio patrimonio e anche nella vita".



"Ci servono forze nuove" - Il leader di Forza Italia ha poi detto che "dopo 20 anni il partito subisce la patologia di tutti, ha bisogno di rinnovare, di forze nuove e di tornare allo spirito del '94. Siamo come allora. E in Forza Italia dopo 20 anni ci ritroviamo anche con una stanchezza che non è in tutti ma in molti di noi, perché 20 anni di battaglia politica stancano, ma resta l'entusiasmo".



"C'e' una bandiera - ha ripreso - che si chiama Matteo Renzi e una mezza bandiera che si chiama Berlusconi: vediamo di utilizzare ancora questa bandiera, sarebbe bello avere un esercito azzurro con una bandiera, un vecchietto e tanti giovani".



"Dopo decapitazioni Isis qualche leader gioca a golf" - "L'avanzata dell'Isis è qualcosa che ci preoccupa, avete visto le terribili scene delle teste mozzate - ha detto ancora -. Qualche leader occidentale è andato al golf dopo avere visto un suo concittadino ammazzato". Quanto sta accadendo, ha detto ancora, "fa pensare che non andava fatta le guerra nel 2004. Hanno voluto fare il contrario di quello che avevo detto".



"Isis, Israele avrebbe usato l'atomica" - Di fronte al rischio di "un islam che è riesploso" e che minacciasse Israele "non posso rivelarvi i miei interlocutori ma posso dirvi con certezza che in questo momento la maggioranza dei cittadini israeliani sta pensando sia corretto difendersi con la bomba atomica", ha rincarato il leader di Forza Italia.