Vittoria Puccini, topless in barca a Ventotene

Relax in barca a Ventotene per la bella Vittoria Puccini. L'attrice, che ha da poco terminato le riprese dell'ultimo film di Leonardo Pieraccioni proprio nell'isola laziale, si è messa in libertà e, slacciato il pezzo sopra del bikini si è concessa una sessione di tintarella quasi integrale. Il topless, con tanto di capezzolo in bella vista, è stato subito immortalato dai fotografi del settimanale Di Più.

Occasioni da non perdere per i paparazzi, che insieme alla Puccini hanno "pizzicato" anche Laura Torrisi. Le due attrici infatti erano le gradevoli ospiti della barca ancorata al largo dell'isola delle Pontine. La bella Vittoria, sola senza il compagno Fabrizio Lucci, direttore della fotografia, conosciuto sul set della fiction Anna Karenina, e senza figlia, la piccola Elena di 9 anni, avuta dall'ex Alessandro Preziosi, si è concessa la piccante libertà di un topless. A seno nudo, non proprio prosperoso, la Puccini si è stesa pancia in giù sul ponte della barca. Su cui armeggiava con il reggiseno anche Laura Torrisi. L'ex compagna di Pieraccioni infatti ha seguito le riprese del suo ultimo film, "Il professore Cenerentolo", con la figlia Martina, proprio per desiderio del regista stesso, che, aveva piacere di trascorrere un po' di tempo con la piccola. E così eccola in barca con la Puccini, nel cast del film, in attesa di Leonardo. Due donne sole in mezzo al mare.