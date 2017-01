Vip irriconoscibili, guardale senza trucco

Selfie make up free o paparazzate dall'estetista, scatti al naturale per le strade della città o pose in accappatoio come la ragazza della porta accanto. Abituati a vedere truccate, perfette e precise in ogni dettaglio, le star lontane dalle telecamere e dalle passerelle scelgono di mostrarsi al naturale. E non tutte sorprendono. Da Sharon Stone a Elisa Sednaoui passando per la Caracciolo, Pellegrinelli, Herzigova e molte altre.

Elisa Sednaoui, madrina del festival di Venezia, posta sul suo profilo social una foto in cui appare al naturale. Che sorpresa rispetto alla ragazza perfettina che calcava i red carpet! Abituata ai selfie no make up, la neosposina Bar Refaeli posta uno scatto in accappatoio e asciugamano in testa: come mamma l'ha fatta o col trucco è da dieci e lode. Sharon Stone beccata durante una seduta dall'estetista non ha trucchi: per lei la bellezza acqua e sapone è uno strumento di seduzione. Una buonanotte senza maschera anche per la ex velina Costanza Caracciolo in pigiama. Eva Herzigova nasconde il viso nature con gli occhiali, come pure Francesca Neri, mentre Marica Pellegrinelli posa con un bel primo piano per i follower. Sfoglia la gallery e scopri tutte le vip struccate...