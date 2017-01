9 maggio 2015 Vip, giù la maschera. Il trucco non c'è e... si vede! Da Cindy Crawford, bellissima anche senza make up, a Vittoria Belvedere quasi irriconoscibile, passando per Alessia Reato, volto spento e occhi gonfi... Tweet google 0 Invia ad un amico

00:45 - Alessia Reato pubblica un " selfie idiota da insonnia", occhi un po' gonfi e tanta voglia di dormire, Bianca Balti è con la sua piccola appena nata nel letto, il volto radioso di felicità, Carolina Marcialis fa jogging... Tutte rigorosamente "make up free". Guarda le vip senza maschera.

Coglie nel segno Margherita Zanatta postando uno scatto allo specchio in reggiseno push up e cinguettando: "Perché dietro a un viso "acqua e sapone"... ci sono ore di trucco!!!", rivelando le "fatiche" delle star per apparire impeccabili. Quando però il trucco non c'è... si vede. Volti un po' spenti, "tirati", occhi stanchi...Al make up meglio non rinunciare, se non si deve proprio. Come nel caso di Vittoria Belvedere immortalata per le vie di Milano durante uno shopping "al naturale". Quasi irriconoscibile! C'è chi invece anche senza trucco "brilla" di luce propria. E' il caso di Cindy Crawford, 49 anni e non sentirli. L'ex top model pubblica una sua immagine al risveglio, in pigiama e senza make up, e appare bella come se per lei il tempo non fosse mai passato. Le altre, chi più chi meno, si mostrano sui social, senza maschera e senza ... vergogna, decise a fare i conti con se stesse, al netto di mascara, fondotinta e ombretto. E i risultati sono meno peggio del previsto, da Elisabetta Canalis a Caterina Balivo, da Debora Salvalaggio ad Anna Falchi tutte alla resa dei conti. Il trucco non c'è e... si vede. Ma che importa!