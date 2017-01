Vip, è il trionfo del nude look

09:59 - Nell'ultima puntata dell'"Isola dei Famosi" Alessia Marcuzzi ha sfoggiato trasparenze e nudità a prova di naufragio, e prima di lei, alla notte degli Oscar Irina Shayk e Rita Ora non sono state da meno, nude look da statuetta. Quando si tratta di abiti le vip vanno al risparmio e senza lingerie mostrano quasi tutto in un tripudio di piccanti provocazioni...

Ad osare di più fra tutte, una volta terminata la cerimonia di premiazione degli Oscar, proprio l'ex fidanzata di Cristiano Ronaldo e la cantante Rita Ora. Al party organizzato dalla rivista Vanity Fair le due sexy bellezze hanno catalizzato l'attenzione di tutti con un'esplosione di trasparenze e nudità a vista.

Stesso effetto ha prodotto anche Paris Hilton, ospite d’onore all’apertura dello store Charbel Zoe di Los Angeles. L’ereditiera con le sembianze di Barbie ha scelto il look giusto per far parlare di sé: un abito trasparente, dalle ricche decorazioni luminescenti ad effetto bollente vedo-non-vedo. Il nude look era smorzato solo dalla nuance color carne, che mimetizzava le forme di Paris e dallo scintillio delle paillettes che ingannava l’occhio. Ben visibile il minuscolo perizoma che nascondeva le parti intime (frontali).



Si è messa più a nudo dei suoi "naufraghi" anche la bella Alessia Marcuzzi durante l'ultima puntata del reality “L'Isola dei famosi”: trasparenza hot laterale e pubblico in visibilio. Festa di compleanno piccante per l'ex gieffina Chicca Rocco che per spegnere le sue prime 31 candeline ha indossato un abito fatto su misura per lei tutto velato con una strisciolina di stoffa a coprire il seno e... senza lingerie. Il vero e proprio trionfo del nude look. Stessi risultati bollenti per Kim Kardashian, regina del "tutto a vista" e per la cantante Toni Braxton. Vip ad effetto nudo!