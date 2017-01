Vip che rompono e voltano pagina, ecco le nuove coppie in formazione

Parola d'ordine: ritrovare l'amore senza perdere tempo. E così ha fatto anche Arnaud Mimran, storico ex compagno di Claudia Galanti (già "risistemata" con Tommaso Buti), che è sempre più "abbracciato" a Tamara Pisnoli, la bionda ex moglie di Daniele De Rossi con cui l'imprenditore francese sembra aver dimenticato la sexy modella paraguaiana.



Inaspettata e, quantomeno sorprendente, la nuova coppia che si profila all'orizzonte ovvero quella composta da Chiara Giordano, ex di Raoul Bova, e Primo Reggiani, fresco di rottura con Costanza Caracciolo. I due, come mostrano gli scatti di Settimanale Nuovo sono stati immortalati a una festa, vicini, complici e teneramente abbracciati. Love story in arrivo?



Stessa domanda per Denny Montesi (ex di Anna Falchi), che su Instagram sorride e abbraccia l'ex velina Giulia Calcaterra, single incallita. Fresco di rottura con Nicoletta Romanoff, vista insieme a tale Federico, insegnante di rugby, Giorgio Pasotti non si è lasciato sfuggire un'occasione galeotta. Sul set di Sapore di te, diretto da Carlo Vanzina il bell'attore, 41 anni, ha conosciuto Virginie Marsan, 29 anni, figlia acquisita dello stesso Vanzina e con lei è stato subito feeling. Come mostrano gli scatti di Novella 2000 i due non hanno perso tempo e dopo una cenetta in un ristorante romano sono "fuggiti" via insieme su una moto. Festeggeranno l'ultimo dell'anno insieme?