Royal Wedding, il day after? Meghan entra di diritto nell account Twitter di Kensington Palace

L'ascesa di Meghan Markle, all'indomani delle nozze con il principe Harry, è anche social. La neoduchessa di Sussex, infatti, è entrata di diritto anche nella foto-profilo e nelle informazioni dell'account Twitter di Kensington Palace, la pagina ufficiale che twitta delle imprese e delle attività di William e Harry e relative consorti. La nuova foto-profilo, fresca di aggiornamento, immortala le due giovani coppie reali nel loro primo impegno congiunto, a febbraio. In quella occasione per loro fu coniato il soprannome di "Fab Four". Fino al giorno del sì, invece, la foto-profilo del social network ritraeva il terzetto di William, Kate e Harry in tenuta sportiva a un evento di beneficenza del 2016. Meghan, subito dopo il fidanzamento ufficiale, aveva dovuto chiudere il suo profilo Instagram e rinunciare così alla popolarità online che le arrivava dalle serie Tv