Sharon Stone, Paolo Bonolis, Massimiliano Rosolino, vip e sportivi all'Expo

Da Sharon Stone a Paolo Bonolis passando per Massimiliano Rosolino, vip e sportivi hanno visitato Expo Milano 2015 durante il weekend. L'attrice di "Basic Insinct" ha mandato i fan in delirio e ha lanciato un appello per i bambini bisognosi nel Padiglione di Save The Children, mentre Paolo Bonolis ha portato il figlio in visita all'Esposizione Internazionale e Rosolino è stato ospite dell'area Kinder+Sport...

"Ci sono bambini, famiglie e persone nel mondo che hanno bisogno di cibo, di una casa e del vostro aiuto". Questo l'appello, rivolto ai fan e ai media che l'attendevano davanti all'ingresso del padiglione di Save The Children sabato, con cui Sharon Stone ha iniziato la sua visita a Expo Milano 2015. "C'è ancora tanto da fare - ha aggiunto l'attrice -, ma grazie per essere qui e per portare la causa di milioni di persone senza casa al centro dell'attenzione". Ad accoglierla al Villaggio dell'associazione, lungo il Decumano, c'erano il Presidente di Save The Children Claudio Tesauro e il Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 Giuseppe Sala. Con loro anche l'attivista somala Hawa Abdi, che ha ricevuto il Pilosio Building Peace Award.

Nel pomeriggio, altri personaggi del mondo dello spettacolo hanno trascorso qualche ora alla scoperta dei padiglioni dei Paesi che partecipano all'Esposizione Universale. Tra questi, il conduttore Paolo Bonolis in visita con il figlio Davide. Il Commissario Unico Sala ha dato loro il benvenuto. Prima tappa del "viaggio": Padiglione della Colombia, seguito da quello del Kazakhstan, Palazzo Italia, Padiglione Zero e Padiglione USA. Spazio agli sportivi, invece, nell'area Kinder+Sport Massimiliano Rosolino, Andrea Lucchetta, Fiona Mey, Alessandra Sensini e Valerio Aspromonte hanno partecipato alla presentazione dei progetti scuola, realizzati dalle principali Federazioni sportive in collaborazione con Coni e Miur. Nel tardo pomeriggio anche il cantante Ambassador di Expo Milano 2015 Al Bano è tornato all'Esposizione Universale, per un tour al Padiglione dell'Oman.