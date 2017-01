Social bollente, quando le vip provocano

10:49 - E' la loro vetrina preferita, quella su cui si affacciano per raccontarsi a suon di immagini. Le star dello showbiz “dipendenti” dal social pubblicano sempre più spesso scatti super bollenti. Da Natalia Mesa Bush che trattiene con le mani il reggiseno slacciato a Bar Refaeli con un vestitino svolazzante a Federica Nargi, in lingerie...

Sbirciando qua e là sull'Instagram delle vip è impossibile non soffermarsi sulle forme di Elisabetta Gregoraci ed Elena Santarelli, impegnate in due shooting in slip e reggiseni sexy, anche la bellissima Federica Nargi, sempre in lingerie, tra palloncini rosa, evidenzia le sue curve in un servizio fotografico altrettanto conturbante. Scatto sensuale per Victoria Silvstedt che accavalla le sue gambe chilometriche seduta su un'auto d'epoca.



E anche se non sono opera di un fotografo professionista, sono sempre più raffinati i selfie che le bellezze dello spettacolo regalano ai loro fan. Tra queste la procace Claudia Romani che regala primi piani al cardiopalmo del suo décolleté e del lato B, non da meno è Laura Cremaschi. In pantaloncini davanti al frigo o appoggiata al camino di casa con una sottoveste in pizzo fa incetta di complimenti sul suo profilo.



Grandi sorprese riservano anche Pamela Prati, Veronica Graf, Belen Rodriguez ed Elisabetta Canalis...