Selfie notturno, riconosci le forme

12:46 - “Notte, sogni d'oro” cinguetta mostrando uno scatto notturno, in cui si vede solo il ventre piatto e le unghie perfette. Non si vede il viso e soprattutto non si vede il seno coperto da un cuscino. Eppure proprio il décolleté è il suo punto forte. O almeno lo è stato ai tempi del Grande Fratello 2004 quando ha trovato la notorietà e l'amore. Avete riconosciuto la bella Carolina Marconi?

Ha esordito nel 1997 come valletta di “Beato tra le donne”, ma la fama è arrivata dopo la partecipazione al reality di Canale 5 nel 2004. Tra le mura della Casa si è fidanzata con il dj Tommy Vee, ma la loro storia si è conclusa dopo appena un anno. Ora Carolina Marconi è fidanzata con il calciatore Alessandro Tulli. Dal Gf sono passati undici anni, ma per Carolina il tempo sembra non passare mai. E con quello scatto notturno a pancia nuda, postato su Instagram accanto a selfie bombastici, esprime tutta la sua carica erotica rimasta intatta.