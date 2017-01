Sarah Nile, l'ex gieffina di nuovo nuda per un calendario da... "50 sfumature"

13:38 - "50 sfumature di verde" per una Sarah Nile più bollente che mai. E il richiamo al titolo del libro che ha scandalizzato donne e uomini di mezzo mondo, non è casuale. L'ex gieffina e ex playmate posa per un calendario ad altissimo tasso erotico. Tra tubi di gomma, elevatori e parti di ricambio dell'azienda Meccanocar la showgirl napoletana si spoglia per 12 scatti provocanti dietro l'abile obiettivo del fotografo Fabrizio Rainone.

Per la bella Sarah non è certo la prima volta. Provocare è sempre stato il suo mestiere. Dai siparietti lesbo con l'amica e coinquilina del GF Veronica Ciardi, ai tempi della Casa di Cinecittà (GF9) agli scatti per Playboy, sexy, nuda e disinibita. Questa volta a scegliere le sue curve seducenti e la sua propensione alla trasgressione è un'azienda, la Meccanocar, leader nel settore automotive, cargo, artigianato e industria, che per lei ha messo a disposizione i suoi magazzini, corde, cellophane e attrezzi vari.



Il risultato? Un calendario ad altissimo tasso erotico, con sfumature sadomaso e bondage in alcuni scatti a luci... quasi rosse. "50 sfumature di verde" il titolo, ispirato al bestseller che ha fatto il giro del mondo, stuzzicando le fantasie sessuali di uomini e donne. Verde il colore che fa da leit motiv all'azienda, già abituata a promuoversi con calendari piccanti . La Nile, lanciatissima anche come attrice e presto in televisione nel cast della nuova fiction di Canale 5 'Non è stato mio figlio', al fianco di Stefania Sandrelli e Gabriel Garko, si gode per ora le sue luci della ribalta sul set fotografico di questo annuario hot. Decisa a stimolare come Anastasia Steele, protagonista del libro, l'immaginazione erotica di chi la guarda.