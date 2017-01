Sarah Nile, balletto in topless e tanga

11:30 - L'ultima volta l'abbiamo lasciata mezza nuda per un calendario dall'eloquente titolo "50 sfumature di verde" ad altissimo tasso erotico. Riecco adesso Sarah Nile in... 50 sfumature di viola su Instagram. Sul suo profilo infatti l'ex gieffina posta un video a luci violette in cui balla in tanga stringatissimo, topless e cappello in testa.

In una camera da letto la seducente ex playmate fa ciò che le viene meglio: stuzzica e seduce i suoi follower con un video bollente. Per lei non è la prima volta, provocare è il suo mestiere. Dai siparietti lesbo con l'amica e coinquilina del GF Veronica Ciardi, ai tempi della Casa di Cinecittà (GF9), agli scatti per Playboy, sexy, nuda e disinibita.



Come adesso mentre inscena questo siparietto davvero piccante ballando in maniera provocante sulle musiche di "Nove settimane e mezzo" e muovendosi sensualmente e sfoggiando le sue curve hot in topless e micro tanga. Uno spettacolino che accende l'immaginazione erotica.

Sarah Nile, un 2015 fetish Backstage dal calendario dell'ex gieffina

