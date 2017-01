Sara Tommasi, décolleté esplosivo e social

13:59 - Sara Tomamsi non ci sta più... Nel reggiseno e tra le montagne. Incontenibile... in tutti i sensi. La showgirl non osa ancora come ai vecchi tempi, ma è sulla buona strada! E sui social si scatena come può, con aggiornamenti fotografici sempre più piccanti, per scrollarsi di dosso, così pare, la "noia" dell'essere relegata tra i monti. Come questo selfie in reggiseno strizza seno, sapientemente scattato dal basso per creare l'effetto sex bomb!

Incorreggibile Sara! La montagna, “buen retiro” della showgirl da mesi ormai, sembra annoiarla un po' e allora l'ex bocconiana si diletta con autoscatti in intimo, nei quali mostra le sue forme generose. Anche sulla neve, con outifit montano, la Tommasi non si fa mancare qualche foto in pose maliziose e ammiccanti. Le luci della ribalta mediatica e i flash puntati sui suoi eccessi e sulle sue trasgressioni a luci rosse le mancano sicuramente! Ma il programma di "recupero" cominciato con il viaggio a Medjugorje è ancora all'inizio... La strada per la redenzione totale è ancora lunga.