Sara Tommasi, buonanotte in semi topless

11:34 - Occhiali da sole, jeans a vita bassa e reggiseno color carne: "Vi mando la buona notte come piace a voi..." cinguetta Sara Tommasi dalla camera da letto e posta il selfie su Twitter. La showgirl è tornata in gran forma e dal suo “buen retiro” in montagna, dove è ormai da settimane, delizia i suoi fan, 80 mila follower, con autoscatti molto piccanti.

"Oggi nevica e io mi diletto con i selfie", scrive con un zoom sul décolleté nudo e poi via con primi piani in lingerie, slip e reggiseno e seno prosperoso ben in vista. Cosa faccia da così tanto tempo tra le montagne delle Dolomiti non è ben chiaro. Che stia seguendo un programma di recupero? Sciare non sembra piacerle molto e per la maggior parte del tempo pare che Sara si diletti tra Spa, piscina e palestra. Alle tute e ai maglioni per il grande freddo preferisce completini di lingerie molto sexy con i quali ama farsi autoscatti a luci quasi rosse. L'indole insomma non si può cambiare e nel caso della Tommasi non c'è “buen retiro” che tenga, e appena può eccola di nuovo a fare ciò che le riesce sempre bene, mostrarsi il più possibile senza nulla addosso.