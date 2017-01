24 febbraio 2015 Sara Sampaio, l'Angelo di Victoria's Secret si spalma la crema su cosce e glutei A Miami la super modella in bikini lascia senza fiato tra massaggi e curve hot Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:27 - Con un bikini striminzito ridotto ulteriormente all'osso con vari stratagemmi, Sara Sampaio, super modella portoghese, si spalma la crema protettiva sulle gambe e sui fianchi regalando un siparietto di tutto rispetto. Bellissima con i capelli raccolti e un viso acqua e sapone mette in mostra un sedere dalle curve perfette che si massaggia delicatamente davanti agli amici estasiati per poi passare all'interno coscia...

Non tutti hanno la fortuna di trovarsi di fronte a una bellezza come la sua. Sara, 23 anni e un fisico da top, è un altro Angelo pronto a far sognare con la sua silhouette. Occhi verdi, labbra carnose, magra e tonica. E' solo una breve descrizione... ma lei è molto di più. A Miami, in compagnia di colleghe e amici, è intenta a spalmarsi la crema. Prima una natica, poi l'altra, poi cosce e interno cosce... e con estrema naturalezza si alza e si abbassa il laccetto dello slip per massaggiarsi senza ostacoli.