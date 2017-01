Rosalinda Celentano bacia un uomo misterioso

10:02 - Solo dieci giorni fa Rosalinda Celentano annunciava la fine della sua storia d'amore con Simona Borioni per incapacità di amare. Ma i conti non tornano: la figlia del Molleggiato si è già buttata tra le braccia di un'altra persona, un uomo misterioso. I due pizzicati a Milano da Novella 2000 si scambiano un abbraccio affettuoso e un bacio sulle labbra.

Con un comunicato all'Ansa, Rosalinda dichiarò di "lasciare libera sentimentalmente la signora Simona Borioni, augurandole di cuore tutto il bene del mondo", specificando che da una brutta vacanza in agosto avevano già cominciato a capire che le cose stavano prendendo la direzione sbagliata. Fatte le valigie, la Celentano ha lasciato la capitale per tornare a Milano: "Devo pensare a rimettere in ordine i pezzi della mia vita, anche se mi sento e sono ancora coinvolta", disse.



Ma è proprio nella città meneghina che la figlia di Claudia Mori si lascia immortalare in atteggiamenti confidenziali con un uomo. Abbracci, sorrisi e un bacio sulla bocca lasciano poco spazio all'immaginazione. Che sia lui il vero motivo della rottura con l'attrice?