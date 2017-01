Riccardo Scamarcio e Valeria Golino si sposano

15:25 - Dopo dieci anni di "onorato" fidanzamento Valeria Golino, 49 anni e Riccardo Scamarcio, 35, hanno deciso di sposarsi. La coppia di attori celebrerà le nozze civili in Puglia ad Andria. Sul sito del Comune sono apparse da pochi giorni le pubblicazioni del matrimonio e pare che anche la data del sì sia già stata fissata.

Nozze a sorpresa quindi per una delle coppie più longeve del cinema italiano, che ha scelto la piccola cittadina pugliese di Andria per scambiarsi finalmente le fedi. I due attori insieme dal 2006 sono sempre stati molto riservati per quanto riguarda la loro vita privata e anche se spesso i gossip maligni hanno insidiato la loro relazione con presunti tradimenti di lui, il loro amore non è mai venuto meno. Al punto che hanno deciso di legalizzare la loro unione nella regione che entrambi hanno nel cuore.



E' ad Andria infatti che Scamarcio è cresciuto prima di trasferirsi a Roma ed è nelle vicinanze, a Polignano a Mare che i due hanno da poco acquistato e ristrutturato una masseria, dove trascorrono lunghi periodi di vacanze. Avvistato nella cittadina pugliese nei giorni scorsi pare che l'attore abbia già fissato la data e prenotato la sala del ricevimento. Un big party a cui sarà invitato certamente la crème del cinema nostrano.