Raffaella Fico, regina del racchettone sulla spiaggia

Non solo serate, eventi mondani e tintarella. Per Raffaella Fico l'estate è anche attività sportiva. Meglio se condita da un po' di divertimento. Così Raffaella sembra non perdersi un torneo vip di tennis. Dopo quello di Milano Marittima di qualche settimana fa, eccola a Lido di Spina, in provincia di Ferrara, cimentarsi con il beach tennis. E anche con i tipici racchettoni da spiaggia la Fico ha dimostrato di saperci fare.