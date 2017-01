Raffaella Fico, aeroplanino d'amore per il Bday

12:42 - “E le sorprese non finiscono mai! Grazie amore mio” cinguetta Raffaella Fico. Per il suo compleanno, il fidanzato Gianluca Tozzi l'ha viziata con tante sorprese romantiche. Prima gli auguri affidati a una scritta portata in volo da un aeroplanino preso a noleggio con il messaggio “Buon compleanno Raffaella... Ti amooo”, poi un fascio di rose rosse con un cuore e sui social tanti cuoricini.

Solo qualche giorno fa c'è chi diceva che tra i due era tempo di crisi. Secondo “Chi” dopo aver organizzato, pubblicizzato e annullato il concerto della Fico, anche i sogni di nozze tra Gianluca e Raffaella stavano andando in fumo. E il flop avrebbe influito negativamente sul rapporto, secondo il settimanale.



A smentire la rottura arrivano i messaggini social che i due si scambiano, i regali di compleanno e le frasi d'amore. Tra Raffaella e Gianluca fila tutto liscio e ci sono ancora i progetti di matrimonio.