Principe Harry, la sua nuova fiamma è un'attrice statunitense

Considerato da anni lo scapolo d'oro del Regno Unito, il principe Herry potrebbe non essere più single. Secondo il tabloid britannico Sunday Express ha perso la testa per l'avvenente attrice americana Meghan Markle, di tre anni più grande di lui. I due si frequenterebbero da maggio e pare che a Kate e William Meghan piaccia molto.

Dopo tante bionde, Herry si è innamorato di una bruna. La fortunata è Meghan Markle, protagonista della serie tv di successo "Suits". Il principe l'ha conosciuta lo scorso maggio a Toronto, dove si trovava per promuovere gli 'Invictus Games', i giochi olimpici per i reduci di guerra, e l'attrice era in città per delle riprese.



Dopo quell'incontro la Markle, sposata e separata, è stata avvistata nel parco reale di Wimbledon e successivamente a Buckingham Palace. Secondo il tabloid il principe vorrebbe proteggere la sua storia per non spaventare l'attrice che è già entrata nelle grazie di Kate e William.