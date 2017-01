Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo, festa in piscina a Stresa

Per Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo , marito e moglie, è arrivato il momento del relax e del divertimento. Dopo il rito civile a Montecarlo e la cerimonia religiosa e la festa sul lago Maggiore , la coppia può finalmente godersi un po' di riposo in compagnia degli amici. E così eccoli il giorno dopo il sì, a Stresa in piscina. Beatrice raggiante in giallo e già si parla di desiderio di maternità...

Beatrice e Pierre si intrattengono con gli amici. Lui si butta in piscina, lei prende tra le braccia un neonato, figlio di una coppia di invitati, poi si tocca la pancia e già si parla di desiderio di maternità per la Borromeo. La sposa, dopo aver sfoggiato prestigiosi abiti da cerimonia, per un pomeriggio in piscina indossa un abitino giallo. Capelli prima raccolti, poi sciolti sulle spalle per asciugare al sole dopo il tuffo in acqua... La nota fashion? La pochette con la scritta: "Mrs Casiraghi".