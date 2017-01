Noemi perde lo slip, Giorgia posa... le vacanze piccanti dei cantanti

Coccole, baci e tenerezze a Taormina per Ginoble, il cantante ventenne del trio "Il Volo". Sulla terrazza dell'esclusivo Nh Hotel, come mostrano gli scatti del settimanale Chi, Gianluca stringe a sé la sua nuova fiamma Martina e sembra davvero beato. Il trio è in Sicilia per lavoro e sul palco del Teatro Antico di Taormina ha registrato il tutto esaurito pochi giorni fa. Per il vocalist, una pausa relax con la sua bellissima nuova compagna, ci voleva proprio.



Micro bikini e un fisico da dieci e lode per Giorgia, immortalata da Chi a Capri, mentre si fa fotografare dal ballerino Emanuel Lo, che oltre ad essere il suo compagno è anche l'autore di alcuni suoi brani. Una sirenetta in vacanza come non l'avevamo mai vista.



E così "disinibita" nemmeno Noemi si era mai vista. La cantante e coach di "The Voice" si esibisce in tutta la sua "burrosa" semi nudità tra le onde a Maccarese, sul litorale romano. La leonessa della musica italiana, come la chiamano i fan, immortalata da Diva e Donna, mostra le sue curve generose in bikini e un bel siparietto piccante, quando un'onda le fa scivolare giù il costume. Et voilà un lato B sodo e ben tornito. Noemi sorride e si mette in mostra senza inibizioni. "Guardo crescere la mia cellulite e le mie nuove consapevolezze" cantava al suo debutto sdoganando tabù e inestetismi delle donne. Ed eccola quindi al mare con tutto il suo corredo di energia, simpatia e... forme morbide. "Non sono una strafiga, ci sono alcune foto sul mio profilo Facebook in cui sembro davvero Godzilla, ma mi vado bene così", dice la cantante, che si dichiara contraria a qualsiasi dieta: "Altrimenti oltre al lato B dimagrisce anche il cervello".