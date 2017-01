Nello showbiz sfila una "nuova" bellezza

11:16 - Cos'è la bellezza? Stravolti i canoni estetici classici, finalmente nel mondo dello showbiz si fa strada un nuovo ideale di bellezza... diversa. Ne sono un esempio Chantelle Winnie, la modella con la vitiligine richiestissima per le pubblicità, Aimee Mullins, attrice senza gambe che ha esordito in passerella, Denise Bidot, la prima modella oversize a sfilare nella fashion week newyorkese. E non solo...

Via le regole e i canoni della bellezza tradizionale, è il momento di voltare pagina e aprire a nuovi orizzonti. La moda dà il via al cambiamento e alle sfilate arrivano Jamie Brewer, la prima modella con la sindrome di Down a calcare la passerella. L'attrice 30enne, nota per il suo ruolo in American Horror Story, è stata felice di sfilare a New York per essere d'esempio a tante giovani donne.



E che dire di Aimee Mullins? La modella e attrice senza gambe ha esordito con Alexcander McQueen. E poi c'è Denise Bidot, la modella oversize che ha sfilato a New York l'anno scorso portando in passerella la sua taglia forte. Lea T, modella transgender, è stata scoperta da Riccardo Tisci ed è diventata il volto di Givenchy. E poi ci sono Shaun Ross, modello afroamericano albino, Jack Eyers (Inghilterra man of the years 2014) e Shaholly Ayers (Hawaii) entrambi sono stati i primi disabili al mondo a sfilare in passerella a New York.



Ma non sono il mondo delle passerelle si accorge che la bellezza può passare per dettagli inaspettati. Basti pensare a Cassandra Naud, la ballerina canadese, che ha fatto della sua vistosa voglia sotto l'occhio un punto di forza. Ragazza bellissima a cui quello che per molti è un difetto dona invece un elemento di unicità.