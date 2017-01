Natalia Mesa Bush, in costume... sotto zero

12:01 - Gambe chilometriche in primo piano e un décolleté esplosivo appena contenuto da un costume intero blu elettrico. Natalia Mesa Bush, semi nuda, dal caldo della sua stanza ammira fuori dalla finestra un meraviglioso paesaggio innevato. Ad Alagna, nel vercellese, la modella spagnola si rilassa sprigionando tutta la sua sensualità al fianco di un uomo misterioso. Ma con un piccolo neo...

Siamo abituati a vederla praticamente senza fissa dimora. Sempre in viaggio, alterna giornate di shooting a brevi (ma frequenti) periodi di relax. Dopo Dubai e Tenerife, torniamo ad ammirare la sua silhouette ad alta quota.



Con un costume intero a fascia punta tutto su seno e gambe. L'effetto lascia senza fiato... unica pecca sono le ciabattine bianche in spugna ai piedi. Calzature a cui pare essere affezionata e che ritroviamo in un secondo scatto in cui mette in evidenza solo le sue sottili gambe mentre, sdraiata sul lettino, si gode un po' di riposo. Ma in questa vacanza la Bush non è sola. Sul tavolino al suo fianco si vedono due tazzine colme di caffè e in un'altra immagine il particolare di un piede e parte della gamba di uomo. Chi sarà il fortunato? Per ora la modella non ne svela l'identità...