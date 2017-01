Naike Rivelli, verticale in topless a Milano

15:03 - Yoga in tanga con topless fronte Pirellone per Naike Rivelli che con uno scatto mette a nudo le sue doti fisiche e quelle curve mozzafiato di cui fornisce regolarmente i minimi dettagli. Una verticale perfetta le fa assaporare la vita da un'altra prospettiva: dopo il bacio saffico scambiato qualche giorno fa con l'ex gieffina Siria De Fazio, Naike è stata recentemente avvistata a Napoli per cercare il suo abito da sposa. Nozze in vista?

Difficile scoprire i piani di Naike, donna senza freni dallo spirito ribelle. E ancor più difficile è capire per quale motivo sia andata alla ricerca di un abito da sposa. L'ultima volta in cui ha parlato di sentimenti è stato solo una settimana fa quando, scambiandosi un bacio con Siria, prontamente documentato, ha poi cinguettato “Penso... forse... stavolta mi sono innamorata”. Per poi specificare con un pizzico di saggezza: “Ragazzi si gioca... Ci si conosce prima di innamorarsi”.



Resta il fatto che la scandalosa Rivelli, tra una posizione yoga mezza nuda e una prova abito da sposa, riesce sempre a far parlare di sé.