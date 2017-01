Myriam Catania, a spasso con il pancione

La pancia si vede e Myriam non fa niente per nasconderla. Era da tanto che desiderava diventare mamma e se con Luca Argentero non ci è riuscita, con Quentin il bambino è arrivato a pochi mesi dal loro incontro. Pizzicata a Roma, la Catania bacia il compagno e si sfiora le curve lievitate del ventre. L'attrice si gode questo momento magico coccolata dalla grande famiglia Izzo-Catania-Tognazzi prima di dare alla luce il suo bebè in primavera.