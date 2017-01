25 febbraio 2015 Michelle Hunziker, super pancione e conto alla rovescia: il bebè sta per arrivare Nono mese di gravidanza e cenetta romantica per la showgirl con tutta la famiglia Tweet google 0 Invia ad un amico

11:44 - Un super pancione e ancora pochi giorni al parto. Michelle Hunziker si gode una cenetta in famiglia. Con lei Tomaso Trussardi e la piccola Sole accompagnata dalla tata. Scatto romantico a tre, sorrisi, relax e sguardi d'intesa con il marito. L'umore e l'amore sono alle stelle e la showgirl aspetta serena l'arrivo della sua terza bambina.

L'abitino nero, aderente e sbracciato con il collo alto sottolinea le curve esplosive del suo pancione, sul quale Michelle scherza da giorni sui social, definendosi prima "Barbapapà" e poi facendo l'equilibrista con un calice d'acqua in equilibrio sul ventre.



Per il resto Michelle è in gran forma, radiosa e felice come tutte le mamme in attesa. In arrivo un'altra femmina dopo Aurora, 18 anni, nata dall'amore con Eros Ramazzotti e Sole, 16 mesi, avuta dal marito Tomaso Trussardi. Che sembra un tenero papà con la piccola, mentre la tiene in braccio al ristorante e che non vede l'ora di fare il bis.