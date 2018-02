Mauro Icardi-Wanda Nara in crisi social, lei torna a casa

Dopo la "separazione" di Ciro e Jessica Immobile è la volta di quella, ben più enigmatica, di Mauro Icardi e Wanda Nara . La coppia che ha da poco trascorso una settimana di passione alle Maldive , pare che stia attraversando una crisi social. Il bomber dell'Inter avrebbe infatti smesso di seguire il profilo su Instagram della sua mogliettina che, in trasferta per lavoro in Argentina, ha postato scatti ad alto tasso erotico prima di rientrare a Milano.

Messaggi ambigui da parte di Icardi mettono sempre più in crisi i fan del capitano dell'Inter e quelli della coppia. Solo qualche giorno fa il calciatore ha cinguettato: "Poder decir adios es crescer" (Potere dire addio è crescere). A che si riferiva? A chi dice addio? Alla squadra o alla moglie volata nella sua terra per lavoro e "cancellata" dai suoi contatti social? Intanto lei, Oltreoceano condivide immagini sexy in costume e mette a nudo le sue curve bombastiche. E tra uno scatto e l'altro dice: "La medida del amor se mide con la distancia" (La misura dell'amore è misurata dalla distanza).



Mentre tutti si chiedono cosa stia succedendo ai coniugi Icardi, la Nara sta rientrando a Milano carica di un album super hot, mentre lui si fa bello dal parrucchiere. Che si stiano preparando a far pace?