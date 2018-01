Abbronzatura integrale per Mauro Icardi alle Maldive con la sua dolce metà Wanda Nara. Il fuoriclasse dell'Inter sdraiato sul lettino a bordo piscina mette in luce muscolatura e tatuaggi coprendo appena le sue initmità con un cappellino. "Spero che il vento non ti faccia scappare il cappello", cinguetta la compagna, per l'occasione sua fotografa personale.