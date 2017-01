Martina Stella, pancino sospetto e tenerezze con Andrea Manfredonia

Una camicetta leggera, leggings molto attillati e un pancino più che sospetto. Pizzicata a passeggio per Roma, dal settimanale "Donna al Top", con il nuovo compagno Andrea Manfredonia e la piccola Ginevra, avuta dal suo ex Gabriele Gregorini , Martina Stella sembra nascondere, anche se non benissimo, un dolce segreto. L'attrice è in attesa del secondo bebè?

Le immagini non lascerebbero dubbi. In perfetto relax la coppia, affiatatissima da molti mesi ormai, cammina in un parco, Ginevra è nel passeggino. Tra i due l'intesa è perfetta, lui le cinge la vita e sembra toccarle il pancino, Martina si abbandona al suo abbraccio e a un tenero bacio.



Una famiglia da dieci e lode, che potrebbe presto festeggiare l'arrivo di un nuovo bebè, il secondo per la bionda attrice, il primo in coppia con il giovane procuratore calcistico Andrea Manfredonia, con cui la relazione sembra procedere a vele spiegate. Un figlio insieme sarebbe il giusto coronamento del loro amore.