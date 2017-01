Mario Balotelli, weekend da papà a NapoliCon la figlia Pia c'era anche Raffaella Fico

Addio bad boy, benvenuto dad. Mario Balotelli non è più il cattivo ragazzo di qualche tempo fa, la paternità lo ha cambiato. In meglio, ovviamente. E una prova della sua nuova veste di padre affettuoso e tenero con la piccola Pia arriva da un eccezionale servizio fotografico, sul numero del settimanale "Chi" in edicola mercoledì, in cui il calciatore coccola la bambina avuta da Raffaella Fico.

Il campione del Liverpool ha trascorso il fine settimana a Somma Vesuviana in provincia di Napoli con la figlia e la sua ex. Ci sono voluti due anni di battaglie giudiziarie, poi finalmente lo scorso febbraio Balotelli ha riconosciuto Pia come sua figlia e da allora non si è più sottratto ai suoi impegni di papà. Le immagini pubblicate da “Chi”, dimostrano che quel periodo turbolento della vita del campione sembra essere ormai alle spalle: Supermario abbraccia, coccola e gioca con la piccola Pia come il più affettuoso dei padri e anche con Raffaella Fico mostra un atteggiamento rilassato e quasi affettuoso.



E al momento dei saluti, dopo la cena in un ristorante di Casoria, sembra proprio essere Balotelli a non voler abbandonare la piccola che deve tornare a casa e la tiene stretta a sé fino all'ultimo momento.