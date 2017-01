Mario Balotelli indeciso: le curve di Fanny Neguesha o quelle di Raffaella Fico?

Ambedue però si definiscono "single". E a ragione. Sebbene infatti il calciatore abbia dato più volte, negli ultimi mesi, segnali positivi e riconcilianti verso la sua ex e di recente sia stato persino immortalato in vacanza sulla barca di "famiglia," con Raffaella, Pia e il fratello di lei, di tornare all'ovile per SuperMario non se ne parla. Lui resta uno spirito libero.



Dal canto suo poche settimane fa Fanny Neguesha aveva confermato come lei e Balo stessero provando a ricostruire il loro rapporto, dopo quella promessa di matrimonio sfumata l'anno scorso insieme ai Mondiali...

Vedere però il suo ipotetico fidanzato in versione tenero papà con Pia, felice e sorridente insieme alla Fico non va proprio giù alla sexy modella belga. E c'è chi parla di furibonda scenata di gelosia e relativo ennesimo distacco. In un eterno tira e molla da vera soap opera.



La Fico non si pronuncia. Single, per ora lei lo è davvero, dopo la fine della sua love story con Gianluca Tozzi. Su Balo non sembra fare pressione, non apparentemente almeno. Sia lei sia la bella Fanny però mettono in campo tutto l'armamentario di curve sexy e prorompenti di cui sono in possesso, consapevoli di quanto Mario sia sensibile e attento alla forma... fisica delle donne.