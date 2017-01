Mario Balotelli e Fanny Neguesha, ritorno di fiamma

13:44 - Altro che reunion con Raffaella Fico e la piccola Pia! Se di reunion si deve parlare per Mario Balotelli allora bisogna ritirare in gioco la bella Fanny Neguesha. Stando ad un'anticipazione del settimanale Chi pare che SuperMario sia da poco tornato in Italia e che si sia incontrato a Milano con l'ex isolana in un albergo di lusso del centro...

Già meno di un mese fa sul suo profilo social Fanny aveva stuzzicato fan e curiosi con un selfie degno di essere analizzato: sdraiata in auto la modella appoggiava i piedi sulle gambe di un uomo che afferrava le sue sexy scarpe. E se quelle mani fossero state di Super Mario?



A conferma dei dubbi scaturiti dallo scatto social dell'ex naufraga l'indiscrezione di “Chi”.Tornato in Italia da poco, appena arrivato a Milano, Balotelli, sarebbe corso all'aeroporto per prendere la sua ex Fanny Neguesha con la quale si sarebbe quindi riconciliato. I due sarebbero poi arrivati separati in un albergo di lusso del centro dove avrebbero trascorso la giornata. Pace fatta, ritorno di fiamma e telenovela finita quindi?



Ma c'è di più. I due sarebbero stati avvistati anche la sera insieme al fratello di lui, Enoch. Interpellata infine sul tema a "Tiki Taka" dove era ospite, la Neguesha non avrebbe smentito.

Insomma dopo una pausa di riflessione tra i due potrebbe essere tornato l'amore, che, tra alti e bassi era durato quasi due anni e, durante i Mondiali in Brasile, era addirittura sfociato in una proposta di matrimonio.

Sarà la volta buona? Quel che è certo è che Raffaella Fico dovrà rinunciare, almeno per ora, al suo sogno di rimettere su famiglia con SuperMario.