Madalina Ghenea è in dolce attesa

Cicogna in volo per la modella e attrice romena Madalina Ghenea che su Instagram cinguetta: "Sono felice di condividere con voi questa mia GIOIA così tanto attesa: il DONO di un FIGLIO. Un vero e proprio MIRACOLO"...

Fino a poche settimane fa il ventre di Madalina era ancora piatto, ma sulla copertina di Gioia si mostra in... un'esplosione di curve materne. Seno e pancia lievitate annuncia così il lieto evento con tanto di messaggio per i follower: "Sono felice di condividere con voi questa mia GIOIA così tanto attesa: il DONO di un FIGLIO. Un vero e proprio MIRACOLO. Questa copertina e questa intervista con il magazine 'Gioia' rappresenta il mio quotidiano e le mie giornate fatte di AMORE, FAMIGLIA, SEMPLICITÀ. Ci siamo lasciati un anno fa su quel palco che amate tanto e dove mi avete fatto sentire tanto amata. Non potevo che tornare da voi ( In Italia) per condividere questo mio momento così speciale e così tanto desiderato. LA MATERNITÀ è un regalo che auguro a tutte le donne...".



Padre del bambino è il milionario romeno Matei Stratan con cui la Ghenea è fidanzata dall'estate del 2016. Tra gli ex amori della modella anche lo stilista Philipp Plein, l'attore Gerard Butler e l'attore irlandese Michael Fassbender.