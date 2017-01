Luisa Ranieri in piscina con Luca Zingaretti: che pancione nudo!

Nascerà tra pochi giorni la bimba di Luisa Ranieri e Luca Zingaretti. In questi giorni di grande caldo la coppia ha cercato refrigerio in una piscina romana ed è stata paparazzata dai flash del settimanale Di Più. Per l'attrice un pancione nudo in bella vista, mentre il commissario Montalbano ha sfoggiato un boxer lungo.

Per non allontanarsi troppo da Roma, in vista del parto imminente, la coppia, che ha già una figlia Emma ed è in attesa di un'altra femminuccia, è stata beccata in piscina. Luisa indossava un reggiseno nero, un pareo bianco a stampe e un bel pancione esplosivo in vista. Occhiali da sole e cappellone a coprire il viso dell'attrice giunta al nono mese di gravidanza.