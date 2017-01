Luca Bizzarri, compleanno romantico e dolce risveglio con la velina

Un compleanno romantico, all'insegna dell'amore, per Luca Bizzarri. Il comico ha festeggiato infatti i suoi 44 anni con un dolce risveglio. Le bellissima fidanzata, la velina Ludovica Frasca, ha postato su Instagram lo scatto di una colazione preparata con amore: "La mia fissazione con le candeline incomincia dal mattino. Buon compleanno a te". Con tanto di cuore, e una foto in cui mostra il lato B al mare. Luca non poteva chiedere di meglio.