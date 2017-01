Linda Evangelista e le altre sexy 50enni

Da Linda Evangelista , top icona degli Anni '80 e '90, che ha spento 50 candeline proprio ieri, a Simona Ventura che il fatidico mezzo secolo lo ha scavalcato un mese fa e poi Carmen Di Pietro, Elizabeth Hurley, Emanuela Folliero e Lorella Cuccarini ... Tantissimi i vip che in questo 2015 compiono 50 anni. Classe 1965... da non dimenticare!

Al traguardo dei 50 anni arrivano in moltissimi, e per lo più in splendida forma. Carmen Di Pietro, ex moglie di Sandro Paternostro, spegnerà le sue candeline il 24 maggio. In aprile è toccato alla vulcanica Simona Ventura . Il 24 giugno festeggia l'esplosiva Vladimir Luxuria, che per questo nuovo anno promette grandi cose.

Il 10 agosto a compiere 50 anni sarà l'eterna fatina bionda Lorella Cuccarini, mezzo secolo di fascino e bellezza senza tempo. Come per la splendida Elizabeth Hurley, che spegne le sue candeline il 10 giugno ed ancora è una top gettonatissima del fashion system. Al pari della collega Linda Evangelista che ha festeggiato proprio ieri mezzo secolo di fascino e sex appeal.



E poi ancora Emanuela Folliero e Monica Leofreddi, Luisa Corna e Rosita Celentano, Veronica Pivetti e l'ex Miss Italia Federica Moro, Sarah Jessica Parker e Brook Shields.



Splendidi 50enni anche tra gli uomini da Vinicio Capossela a Davide Van Der Sfroos e Giuliano Palma. Nel mondo della tv soffiano le 50 candeline anche Pino Insegno a Enrico Papi e Corrado Guzzanti, che scavalca il traguardo il 17 maggio. Tavola imbandita in maniera eccezionale per un'occasione unica per i 50 anni di Carlo Cracco, lo chef stellare e ormai anche personaggio dello showbiz.

La classe 1965 avanza, una carica di sexy cinquantenni e aitanti uomini... di mezza età!